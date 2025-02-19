Минобороны сообщило о сбитых за ночь украинских дронах над территорией России

Минобороны: за ночь над регионами России и Черным морем сбили восемь дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны ночью сбили или перехватили восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, три украинских дрона уничтожили над территорией Брянской области, один БпЛА — над территорией Татарстана и четыре — над акваторией Черного моря. Также один вражеский дрон подавили над Тульской областью.

В России этой ночью вводили ограничения на фоне налетов беспилотников ВСУ. В Самарской области украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Вячеслав Федорищев добавил, что на предприятии организовали работу экстренных и оперативных служб.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что над Тулой сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. Дрон подавили штатные средства Минобороны РФ, уточнил он.

Также МЧС России предупредило, что на территории Краснодара объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей города призвали сохранять спокойствие.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.