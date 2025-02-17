Генсек НАТО высказался о соглашении по Украине

Руководители США и стран Европейского союза согласны с тезисом о том, что урегулирование конфликта на Украине должно быть устойчивым и достойным доверия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс».

Также генсек предположил, что Украине после завершения конфликта потребуется помощь извне для обеспечения безопасности.

При этом Рютте не стал комментировать заявления о размещении иностранного военного контингента на Украине после завершения конфликта. Генсек мотивировал это тем, что не хочет, чтобы в России получили чересчур много сведений о его позиции по этому вопросу.

17 февраля в Париже пройдет саммит Европейского союза с участием европейских лидеров по вопросам безопасности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и ситуации вокруг Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по итогам саммита страны Европы должны дать свой ответ на планы Трампа в отношении Украины.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

По данным газеты «Коммерсантъ», высокопоставленные представители США и России проведут встречу в Саудовской Аравии 18 февраля. Представители Европейского союза на встречу не приглашены.

Ранее Зеленский отказался соглашаться с решениями США и России по Украине.