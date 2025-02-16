Президент Украины Владимир Зеленский будет предпринимать новые провокационные шаги для удержания власти. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Так он прокомментировал обвинения Украины в адрес Российской Федерации в ударе по Чернобыльской АЭС.

«Приготовьтесь к еще более отчаянным попыткам этого падшего диктатора удержать власть. », — написал Боуз.

Журналист считает, что Зеленский опасается мира из-за перспективы проиграть выборы и потерять нажитое богатство. Журналист подчеркнул, что Киев предпринимает попытки провокаций всякий раз перед крупной западной конференцией по безопасности.

До этого корреспондент немецкого телеканала ZDF Ульф Реллер заявил, что речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности сравнима с криком о помощи.

Накануне Telegram-канал «Легитимный» писал, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были замечены «покрасневшими» после встречи с делегацией Соединенных Штатов во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По данным неназванного источника канала, переговоры между американской и украинской делегациями были «очень трудными

Ранее в Белом доме оказались недовольны отказом Зеленского подписывать соглашение об ископаемых на Украине.