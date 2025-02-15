Украинский лидер Владимир Зеленский стремится сорвать мирные переговоры по Украине провокацией на Чернобыльской АЭС. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«(Вице-президент США Джей Ди - прим. ред.) Вэнс должен недвусмысленно объяснить ему (Зеленскому – прим. ред.), что мы не потерпим дальнейших попыток ядерного саботажа», - подчеркнул он.

14 февраля, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по Чернобыльской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что на четвертом реакторе атомной станции произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает его. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в результате удара беспилотного летательного аппарата.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что нынешний удар Киева по Чернобыльской атомной электростанции — не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности.

Ранее в Кремле прокомментировали атаку БПЛА на Чернобыльскую АЭС.