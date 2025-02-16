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В Британии рассказали об обучении украинцев военным принципам НАТО

Telegraph: украинцы неохотно перенимают принципы ведения боя НАТО
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинцы неохотно перенимают принципы ведения боя НАТО при обучении в Великобритании. Об этом пишет The Telegraph, передает РИА Новости.

«Украинские войска часто неохотно принимали принципы НАТО, утверждая, что они не соответствуют условиям на местах, с которыми западные инструкторы не сталкивались», — рассказали британские журналисты.

При этом отмечается, что времени на полноценное обучение украинцев передовой тактике НАТО не хватает, поскольку месяцы обучения пытаются передать за двухнедельный период.

До этого сообщалось, что Великобритания готова отправить на Украину курсантов, чтобы те перенимали опыт ВСУ.

16 января премьер-министр Британии Кир Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве». Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы. Кроме того, Стармер заявил, что Великобритания готова к отправке миротворческого контингента на Украину

При этом британская газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что британское правительство не хочет отправлять миротворцев, так как это окажет значительное давление на бюджет министерства обороны, также есть риск эскалации конфликта.

Ранее в Испании предложили Украине новые курсы по обучению солдат ВСУ.

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