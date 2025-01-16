Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил на своей странице в социальной сети X, что мир на Украине должен быть достигнут с помощью силы.

«Мир через силу», — написал Стармер, отметив, что находится в настоящий момент в Киеве.

«Наше 100-летнее партнерство — это обещание того, что мы с вами, и не просто сегодня или завтра, а в течение ста лет», — рассказал он об отношениях Великобритании и Украины.

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз будучи на своем посту приехал на Украину, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве».

По его словам, попытки «оторвать Украину» от ее ближайших партнеров стали колоссальным стратегическим провалом для России. Политик полагает, что вместо этого Киев сблизился со своими союзниками как никогда ранее, а соглашение с Лондоном выведет дружбу стран на новый уровень.

Ранее в Госдуме оценили призывы Британии отправить миротворцев на Украину.