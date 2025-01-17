Британия готова отправить на Украину курсантов, чтобы те перенимали опыт ВСУ

Великобритания в рамках соглашения будет отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ. Об этом говорится в заявлении офиса британского премьера и минобороны после визита Кира Стармера в Киев, передает РИА Новости.

Кроме того, из заявления британских властей следует, что украинские курсанты офицерской школы будут проходить подготовку в Королевской военной академии в Сандхерсте в графстве Беркшир.

В то же время The Times со ссылкой на источник в оборонной сфере сообщает, что курсантов могут отправить на Украину уже в этом году.

16 января премьер-министр Британии Кир Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве». Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы. Кроме того, Стармер заявил, что Великобритания готова к отправке миротворческого контингента на Украину

При этом британская газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что британское правительство не хочет отправлять миротворцев, так как это окажет значительное давление на бюджет министерства обороны, также есть риск эскалации конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, с кем обсуждал размещение иностранных войск на Украине.