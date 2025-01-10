В Испании предложила Украине новые курсы по обучению солдат ВСУ

Минобороны Испании: для Украины есть новые курсы по обучению солдат ВСУ

Министр обороны Испании Маргарита Роблес предложила новые курсы по подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Министр обороны подтвердила «твердую приверженность Испании Украине и безопасности в Европе», одновременно проинформировав своих коллег о наиболее важных деталях новых пожертвований и поставок материалов», — следует из документа.

В релизе также отмечается, что Роблес в ходе 25-го заседания группы западных стран по координации поставок военной помощи Киеву сообщила детали новой помощи Украине.

Так, глава испанского военного ведомства обозначила предстоящую поставку 10 электрогенераторов, а также предложение по проведению новых курсов подготовки для персонала ВСУ. Кроме того, была озвучена новая программа гуманитарной помощи украинским гражданам.

Среди прочего были рассмотрены текущие инициативы по поддержке в рамках различных коалиций возможностей в поддержку Украины, заключили в Минобороны Испании.

До этого испанская газета El Pais писала, что в Испании функционируют 144 военных курса для обучения украинских военнослужащих. Солдаты ВСУ обучаются там пользованию зенитными ракетными комплексами Patriot и саперному делу. По данным газеты, в общей сложности в рамках Миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM) обучение прошли около 6400 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Европе все меньше выступают за военную помощь Украине.