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Великобритания готова отправить миротворцев на Украину

Премьер Стармер: Британия готова участвовать в отправке миротворцев на Украину
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Danny Lawson/Reuters

Великобритания готова к отправке миротворческого контингента на Украину. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в эфире телеканала Sky News во время визита в Киев, передает ТАСС.

Он рассказал, что обсуждал этот с вопрос с союзниками, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

«Я не хочу забегать вперед, но я указал на то, что мы полностью сыграем свою роль, потому что вопрос не идет лишь о суверенитете Украины», — сказал британский премьер, отвечая на соответствующий вопрос ведущей телеканала.

16 января Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве». Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы.

При этом британская газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что британское правительство не хочет отправлять миротворцев, так как это окажет значительное давление на бюджет министерства обороны, также есть риск эскалации конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, с кем обсуждал размещение иностранных войск на Украине.

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