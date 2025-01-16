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В Британии заявили о нежелании Лондона отправлять миротворцев на Украину

Telegraph: Британия не хочет отправлять миротворческие войска на Украину
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Depositphotos

Правительство Великобритании не хочет отправлять свои миротворческие войска на Украину. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Любое выделение войск, если оно произойдет, окажет значительное давление на бюджет Министерства обороны в то время, когда казначейство ищет возможности сокращения расходов», — говорится в материале.

По информации издания, Лондон сильно обеспокоен последствиями отправки миротворцев. Неназванный чиновник пояснил, что это связано с риском эскалации конфликта. Тем не менее, по его словам, правительство Британии «могло бы поддержать и более широкий вопрос».

Несколькими часами ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мир на Украине должен быть достигнут с помощью силы. 16 января он в первый раз будучи на своем посту приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве».

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Стармер сообщил, что Лондон отправит Киеву новую мобильную систему противовоздушной обороны. Глава британского правительства подчеркнул, что характеристики техники будут «соответствовать нуждам Украины».

Ранее премьер Британии заявил о «колоссальном стратегическом провале» России.

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