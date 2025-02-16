Появились новые фотографии северокорейской артиллерии в зоне СВО

Появились новые фотографии северокорейской артиллерии в зоне проведения специальной военной операции. Кадры с самоходными артиллерийскими установками (САУ) M1989 Koksan опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что 170-миллиметровые пушки были переданы Вооруженным силам России на одно из направлений фронта.

«Еще несколько фото северокорейских 170-мм САУ M1989 Koksan в рядах ВС РФ на одном из направлений», — подписали публикацию.

В июне прошлого года президент Владимир Путин посетил Северную Корею. В ходе своей поездки российский лидер подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Документ был ратифицирован Госдумой 24 октября, он включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу 4 декабря после обмена грамотами между заместителями глав МИД двух государств, который проходил в Москве.

Ранее в Северной Корее подтвердили приверженность наращиванию вооружений.