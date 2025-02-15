В Северной Корее подтвердили приверженность наращиванию вооружений

Северная Корея продолжит наращивать вооружения, чтобы противостоять провокациям со стороны Южной Кореи и США. Об этом говорится в заявлении министерства обороны КНДР, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Стратегические вооружения КНДР есть силы оборонительного характера для обеспечения безопасности государства и гарантии стратегического паритета в регионе. США описывают их «угрозой», — это только доказывает, что они враждебно относятся к нам», — заявили в Пхеньяне.

Заявления о том, что ядерные ракеты КНДР угрожают системе противоракетной обороны США там назвали ложью. При этом МО Северной Кореи обвинило США в провокации после захода американской подводной лодки в Корейский залив.

«Непрерывное наращивание мощи для самозащиты, позволяющей эффективно сдерживать сегодняшние и будущие все угрозы в области обеспечения безопасности, обеспечивать безопасность государства и стратегический паритет в регионе, — это справедливое право суверенного государства на самооборону», — заявили в ведомстве.

До этого председатель КНДР Ким Чен Ын обвинил США в затягивании и обострении конфликта на Украине.

Ранее американский адмирал США Папаро назвал Россию, Китай и КНДР тройкой нарушителей спокойствия.