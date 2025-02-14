Над Воронежской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Воронежской областью уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, пострадавших нет, об этом сообщает губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«‎Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал Гусев.

Глава региона уточнил, что опасность атаки дронов сохраняется.

Накануне в Ростовской области предотвратили атаку украинского дрона. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что беспилотник был уничтожен в Чертковском районе.

В ночь на 11 февраля в двух районах Ростовской области — Чертковском и Шолоховском — ликвидировали несколько украинских дронов. По данным министерства обороны РФ, всего системы противовоздушной обороны нейтрализовали 13 летательных аппаратов.

За день до этого украинские военные также предприняли попытку нанести удар по Ростовской области с помощью беспилотников. Как рассказал Слюсарь, дроны перехватили в небе над Миллеровским районом. При этом никакой информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее в городе Ростов-на-Дону в результате атаки украинских дронов были повреждены более 14 жилых домов.