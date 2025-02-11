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В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки дронов в Ростовской области
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Министерство обороны РФ

В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью в Ростовской области отражена атака БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:36 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Слюсарь.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. По данным Telegram-канала Mash, после падения обломков одного из беспилотников начался сильный пожар.

Кроме того, взрывы произошли в Энгельсе. По информации Telegram-канала SHOT, местные жители слышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, со стороны местного аэродрома. Также сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Новость дополняется.

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