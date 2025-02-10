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В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Слюсарь сообщил об уничтожении дронов в Ростовской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Над Ростовской областью сбили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Этой ночью враг предпринял попытку атаковать с воздуха Миллеровский район», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:38 по московскому времени.

Для уничтожения дронов задействовали средства противовоздушной обороны, отметил Слюсарь. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Незадолго до этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре обломки БПЛА Вооруженных сил Украины упали на жилой комплекс «Центральный». Он рассказал, что территория на месте происшествия оцеплена. Ведется поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения.

Кроме того, обломки второго беспилотного летательного аппарата упали на частный дом в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. По данным Кондратьева, обошлось без пострадавших.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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