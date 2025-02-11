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В Минобороны назвали число беспилотников, сбитых за ночь над Россией

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 40 украинских беспилотников
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Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 февраля перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что наибольшее число дронов — 18 — были сбиты над территорией Саратовской области.

13 БПЛА удалось сбить над Ростовской область, шесть – над Брянской областью, два – над Волгоградской областью и один – над Белгородской областью.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Саратове после атаки беспилотников повреждено промышленное предприятие. По данным Telegram-канала Mash, был атакован нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что в результате атаки дронов обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине дроны с искусственным интеллектом.

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Атаки БПЛА на Россию
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