В Ростове-на-Дону 14 многоэтажек получили повреждения при атаке БПЛА

Остекление 14 многоквартирных домов получило повреждение во время ночной атаки беспилотников в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, на месте работают расчеты спасателей, а также прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Пока лицей № 20 имени В. П. Поляничко. оборудовали под пункт временного размещения и питания людей.

Сециалисты приступят к восстановительным работам: газовики заменят поврежденную трубу в одном из домов, а коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы до замены на новые.

Этой ночью Telegram-канал SHOT сообщал, что в Ростове-на-Дону взрывной волной повреждены окна в квартирах многоэтажного дома в микрорайоне Сельмаш на улице Вильнюсской. Громкие звуки слышали в центре города, на Северном и в пригороде — Батайске.

После этого Слюсарь сообщил, что из одной многоэтажки в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА эвакуировали 68 жильцов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.