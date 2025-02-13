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В Ростовской области предотвратили атаку украинского дрона

Слюсарь: системы ПВО нейтрализовали украинский дрон в Ростовской области
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Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили один украинский дрон в небе над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что беспилотник был уничтожен в Чертковском районе.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — говорится в заявлении.

В ночь на 11 февраля в двух районах Ростовской области — Чертковском и Шолоховском — ликвидировали несколько украинских дронов. По данным министерства обороны РФ, всего системы ПВО нейтрализовали 13 летательных аппаратов.

За день до этого украинские военные также предприняли попытку нанести удар по Ростовской области с помощью беспилотников. Как рассказал Слюсарь, дроны перехватили в небе над Миллеровским районом. При этом никакой информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

9 февраля системы ПВО сбили украинский беспилотник в районе города Каменск-Шахтинский, расположенного в Ростовской области. Врио губернатора региона подчеркнул, что никаких разрушений на земле зафиксировано не было. После атаки никто из местных жителей не обращался за медицинской помощью.

Ранее в городе Ростов-на-Дону в результате атаки украинских дронов были повреждены более 14 жилых домов.

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