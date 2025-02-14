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США планируют поставлять Индии истребители

Трамп: США намерены поставлять Индии F-35
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Нина Падалко/РИА Новости

Администрация Соединенных Штатов намерена поставлять Индии истребители F-35, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Трамп подчеркнул, что США с этого года увеличивают военные продажи Нью-Дели на многие миллиарды долларов.

11 февраля посол России в Индии Денис Алипов заявил, что истребитель F-35 производства США не способен выдержать конкуренции с российским истребителем пятого поколения Су-57Э.

Он отметил, что российский Су-57Э проверен в реальных условиях, что имеет решающее значение в сравнении с конкурентами.

На выставку Aero India, проводимую раз в два года министерством обороны Индии совместно с различными ведомствами, в этом году зарегистрировалось более 240 участников. В этой выставке традиционно принимают участие лидеры мировой авиационной и оборонной промышленностей из разных стран. Оборонно-промышленный комплекс России — один из крупнейших участников авиасалона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Индия примет решение о покупке Су-57 после выставки Aero India 2025.

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