Российский истребитель Су-57 вызвал большой интерес на выставке Aero India

Новейший российский истребитель Су-57 привлек интерес зрителей и участников на международной авиационно-космической выставке Aero India. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информагентства, рядом с экспозицией российского истребителя отмечается повышенная концентрация зрителей. Уличную экспозицию посетили делегации из нескольких зарубежных стран, которые проявили явный интерес к самолету.

В рамках Aero India состоялся тренировочный полет Су-57, пилотируемого заслуженным летчиком-испытателем Героем РФ Сергеем Богданом.

10 февраля в Индии открылась XV Международная выставка авиакосмической техники Aero India 2025. Она проходит на авиабазе ВВС Индии (IAF) Елаханка (Yelahanka) и представляет собой самый масштабный авиасалон в Азии. Образцы своей продукции в Индию привезли крупнейшие российские оборонные холдинги. Они представят на выставке новинки, прошедшие успешное боевое применение в ходе СВО. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что темпы производства многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 покрывают как экспорт, так и потребности министерства обороны РФ.

Ранее в США рассказали об эффективности Су-57.