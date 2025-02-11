Посол РФ в Индии посчитал, что американский F-35 не конкурирует с российским Су-57Э

Истребитель F-35 производства США не способен выдержать конкуренции с российским истребителем пятого поколения Су-57Э. Об этом заявил посол РФ в Индии Денис Алипов во время международной авиационно-космической выставки Aero India, которая проходит в Бангалоре, слова посла передает ТАСС.

«‎Очень важно, что наш истребитель — единственный, который участвует в боевых действиях, проверен боевыми действиями. И это обстоятельство — особенно весомый аргумент в пользу выбора сотрудничества с Россией и именно нашей техники», — прокомментировал Алипов.

Он отметил, что российский Су-57Э проверен в реальных условиях, что имеет решающее значение в сравнении с конкурентами.

На выставку Aero India, проводимую раз в два года министерством обороны Индии совместно с различными ведомствами, в этом году зарегистрировалось более 240 участников. В этой выставке традиционно принимают участие лидеры мировой авиационной и оборонной промышленностей из разных стран. Оборонно-промышленный комплекс России — один из крупнейших участников авиасалона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Индия примет решение о покупке Су-57 после выставки Aero India 2025.