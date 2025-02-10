В Индии открылся авиасалон Aero India 2025. Что покажет Россия?

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре

10 февраля в Индии открылась XV Международная выставка авиакосмической техники Aero India 2025. Она проходит на авиабазе ВВС Индии (IAF) Елаханка (Yelahanka) и представляет собой самый масштабный авиасалон в Азии. Образцы своей продукции в Индию привезли крупнейшие российские оборонные холдинги. Они представят на выставке новинки, прошедшие успешное боевое применение в ходе СВО. С подробностями — военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок из Индии.

На выставку Aero India, проводимую раз в два года министерством обороны Индии совместно с различными ведомствами, в этом году зарегистрировалось более 240 участников, что свидетельствует о значительном интересе к авиасалону как со стороны индийской, так и международной аэрокосмической промышленности.

В этой выставке традиционно принимают участие лидеры мировой авиационной и оборонной промышленностей из разных стран. Оборонно-промышленный комплекс России — один из крупнейших участников авиасалона.

Сотрудничество России и Индии

За последние полгода доля Индии в российском экспорте вооружений и техники увеличилась на 15%. В целом Россия стабильно остается главным партнером Индии в оборонной отрасли. Наши страны объединяют более 200 совместных оборонных проектов.

«Индия — важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров Рособоронэкспорта в мире. Только за последние 20 лет, с 2005 по 2025 годы, Рособоронэкспорт подписал контрактных документов с Индией на $50 млрд, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около $80 млрд», — сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Но тут все же следует отметить, что в течение последнего времени в вопросах военно-технического сотрудничества с Москвой Индия демонстрировала определенную осторожность.

Пентагон в своей новой военной стратегии для Индо-Тихоокеанского региона особое место отводит Индии. При этом Дели до самого недавнего времени больше смотрел в сторону США и Европы, нежели России.

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Москва не так давно проиграла несколько оружейных тендеров. Нью-Дели вместо вертолетов Ми-26 взял американские военно-транспортные вертолеты Chinook. Вместо боевых вертолетов Ми-28Н — американские Apache. На тендере по истребителям французский Rafale выиграл у МиГ-35. Индия купила еще и американские средние военно-транспортные самолеты Hercules и С-17.

Однако США никогда не передают даже своим ближайшим союзникам никаких более или менее серьезных технологий. А по критерию эффективность-стоимость российское вооружение по-прежнему вне конкуренции.

8–10 декабря 2024 года министр обороны Индии Раджнатх Сингх совершил визит в Россию. В Калининграде глава военного ведомства Индии принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате Tushil (в переводе с хинди «Щит-защитник») проекта 11356 и передаче корабля в состав военно-морских сил Индии. В 2025 году Россия передаст Индии восьмой фрегат такого класса. После этого девятый и десятый фрегаты будут построены на индийской верфи при техническом содействии российской стороны.

Раджнатх Сингх отметил готовность России активно участвовать в реализации инициативы индийского правительства Atmanirbhar Bharat («Самодостаточная Индия»). «Это пример пути Индии к технологическому совершенству через совместную работу», — подчеркнул глава индийского военного ведомства.

Индийский министр подтвердил решимость наращивать взаимодействие с Москвой «в новых и неизведанных областях». Сотрудничество с Россией он назвал «осознанным выбором», от которого не откажется его страна, «выдерживая огромное давление публичного и частного характера».

«Дружба между нашими странами выше самой высокой горы и глубже самого глубокого океана», — подчеркнул Раджнатх Сингх в ходе переговоров в Кремле смысл российско-индийского «особо привилегированного стратегического партнерства».

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Завершая разговор о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Нью-Дели, следует несколько слов сказать о взаимоотношениях в сфере оружейного бизнеса России и Пакистана. Исламабад весьма и весьма заинтересован в закупках российских вооружений.

Пакистан еще со времен Афганской войны проникся глубоким уважением к российскому, тогда еще советскому вооружению. И в этой связи возникает вопрос — не ревнует ли Индия Россию к Пакистану? По большому счету, это нормально, когда те или иные страны продвигают свою технику по всем азимутам. И тут выбирает покупатель.

К примеру, Франция поставляет вооружение и военную технику и в Индию, и в Пакистан. Казалось бы, Нью-Дели должен напрячься. Но индийская сторона воспринимает это достаточно спокойно. Поэтому военно-техническое сотрудничество России и Пакистана не должно вызывать в Нью-Дели негативных эмоций.

Что представила Россия на Aero India 2025

На Aero India 2025 более 10 крупнейших российских оборонных холдингов демонстрируют современные российские самолеты, вертолеты, двигатели, системы и комплексы ПВО. Всего посетителям и гостям на экспозиции нашей страны, расположенной в павильоне J, представлено более 500 наименований продукции.

На авиабазе Елаханка впервые демонстрируется новейший российский самолет пятого поколения Су-57Э , который примет участие в демонстрационных полетах. Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в боевых условиях эффективность противодействия западным зенитным ракетным системам. Россия ожидает большой интерес к этой боевой машине на авиасалоне в Бангалоре. В числе предложений со стороны Москвы — поставка готовых самолетов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя 5-го поколения.

close Истребитель Су-57 ВВС России на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Рособоронэкспорт показывает на Aero India 2025 управляемые авиационные ракеты, предназначенные для включения в состав комплексов авиационного вооружения истребителей 4++ и 5-го поколений как российского, так и иностранного производства.

Среди них — доказавшие свою высокую эффективность в реальных боевых условиях ракеты РВВ-МД2 и РВВ-БД для поражения воздушных целей, Х-35УЭ — для поражения боевых кораблей и транспортных судов, Х-38МЛЭ — для высокоточного поражения наземных объектов, противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ для поражения излучающих РЛС зенитных ракетных комплексов и систем, а также малозаметная крылатая ракета Х-69 нового поколения.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представляет в Бангалоре модели боевых средств из состава зенитной ракетной системы большой дальности С-400 «Триумф». «Триумф» в ходе вооруженного конфликта не только в полном объеме подтвердил заложенные при создании системы тактико-технические требования, но и значительно превзошел их. С-400 одинаково хорошо стреляет как по воздушным, так и наземным объектам (по последним — с очень высокой точностью).

close MOD Russia/Global Look Press

На стенде концерна можно увидеть модели зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства «Тор»: АБМ «Тор-М2КМ» в стационарном и мобильном исполнении, «Тор-Э2» на гусеничном и «Тор-М2К» на колесном шасси.

Они предназначены для противовоздушной обороны как важных объектов, так и войск, в том числе на марше, от ударов самолетов, вертолетов, крылатых, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, а также БЛА в сложной метеорологической и помеховой обстановке. Время развертывания данных ЗРК из походного положения в боевое составляет не более трех минут. В своем классе «Тор» отличает высокая мобильность, простота эксплуатации, экономичность, а также способность вести стрельбу в движении.

close Станислав Красильников/РИА Новости

В экспозиции холдинга представлена модель боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО(Э)». Она создана на базе бронеавтомобиля КАМАЗ-4386 и предназначена для непосредственного прикрытия подразделений от средств воздушного нападения во всех видах боя, в том числе на марше.

«Тайфун-ПВО(Э)» оснащена радиостанцией семейства «Акведук», аппаратурой навигации «Азимут», станком с прицельным комплексом для пулемета типа «Корд». Боевая машина обеспечивает транспортировку боекомплекта и пяти человек: командира отделения, двух стрелков-зенитчиков, пулеметчика, водителя-электрика.

Посетители также смогут увидеть модель малогабаритной станции помех МСП-418К, которая устанавливается на самолетах МиГ-29. Данная станция позволяет создавать индивидуальные и индивидуально-взаимные активные помехи радиоэлектронным средствам управления оружием. Возможна интеграция МСП-418К и в другие самолеты российского и зарубежного производства.

Впервые «Алмаз-Антей» предоставит информацию о станции активных помех Л203 («Гардения»), которая предназначена для защиты самолетов от поражения радиоуправляемым оружием классов «воздух-воздух» и «земля-воздух».

Кроме того, на Aero India 2025 «Алмаз-Антей» продемонстрирует модель передвижного комплекта ремонтно-диагностического оборудования «Редиком», который предназначен для проведения работ по техническому обслуживанию и восстановительному ремонту вооружения и военной техники ПВО в местах их дислокации.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» активно работает с индийской стороной по вопросам усиления противовоздушной обороны кораблей ВМС Индии. На стенде концерна представлена информация о ЗРК морского базирования «Штиль-1», «Ресурс», «Риф-М», корабельных комплексах ракетного оружия «Москит-Е» и «Москит-МВЕ», аппаратуре обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиотехнических средств «Подзаголовок-24Э».

close На международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Также на стенде концерна можно ознакомиться с информацией по широкому спектру радиолокационного вооружения — РЛС «Гамма-С1ТЕ», «Каста-ВМЕ», «Истра-Е», «Подлет-К1КЕ», «Фуркэ-Э», «Витим», «Подсолнух-Э», 1Л121Е, 1Л122Е, 1Л125Е, многорежимном вторичном радиолокаторе «Вопросник-Е».

Индийскую сторону может заинтересовать зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка» (в вариантах 4М4 и 4М5) и модернизация зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК) 2С6М «Тунгуска», давно стоящих на вооружении подразделений и частей Вооруженных сил Индии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).