В Ростовской области отразили атаку украинского беспилотника

Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область и уничтожили беспилотник ВСУ возле Каменска-Шахтинского. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений на земле не обнаружили.

Вечером 8 февраля в Ростовской области начало действовать предупреждение об атаке беспилотников. Позже в ночь на 9 февраля режим опасности атаки беспилотников был объявлен на территории всей Белгородской области.

В свою очередь в региональном оперштабе Курской области предупредили местных жителей о ракетной опасности. Власти призвали жителей области спрятаться в коридоре, ванной или кладовой без окон и со сплошными стенами, если они находятся дома. В случае, если люди оказались на улице, следует укрыться в ближайшем укрытии.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над Россией за ночь сбили 36 украинских беспилотников.