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Пушилин напомнил, что недра Донбасса являются достоянием России

Пушилин: основные запасы лития и титана Донбасса являются достоянием России
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Александр Сухов/РИА Новости

Основные запасы лития и титана в Донбассе и Днепропетровске находятся на территории, которая уже под контролем России. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, речь идет о разном количестве полезных ископаемых, но основные по литию и титану — находятся на подконтрольной России территории.

Чиновник уточнил, что о начале разработок на месторождениях пока рано говорить, необходимо разминирование местности.

11 февраля в интервью Fox News президент США Дональд Трамп допустил, что Украина когда-нибудь может стать Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, сообщил, что значительная часть республики хочет стать частью Российской Федерации.

На этом фоне член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Елена Трегуб предупредила, что украинцы являются гордым и отважным народом, который будет до конца бороться за свою независимость и право на существование. Она отметила, что «Украина никогда не будет русской».

Ранее в Госдуме ответили на слова Зеленского об обмене части Курской области.

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