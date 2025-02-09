В Индии оценили сотрудничество с РФ в сфере обороны

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх оценил отношения с Россией в оборонной сфере. Его слова приводитТАСС .
«Россия является нашим давним и надежным партнером», — подчеркнул он.
Сингх участвовал в мероприятиях, приуроченных к открытию в понедельник, 10 февраля, международного авиасалона Aero India 2025.
Заместитель министра обороны Индии Санджив Кумар заявил, что в настоящее время Нью-Дели оценивает возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 и ждет его выступления в ходе полета на выставке Aero India 2025.
Генеральный директор госкомпании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев ранее заявил, что компания предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственных моделей. По его словам, экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов индустрии и иностранных заказчиков.
Ранее США отозвали свой новейший истребитель с выставки в Индии.