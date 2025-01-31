США отозвали свой новейший истребитель с выставки в Индии

Пентагон решил отозвать истребители F-35 с выставки Aero India 2025 на фоне недавнего инцидента на Аляске, где Военно-воздушные силы США потеряли в крушении один из истребителей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Боевого авиационного командования ВВС США.

При этом в сообщении боевого командования не уточняется, по какой причине демонстрационные полеты истребителей F-35 и F-16 будут отменены — эти самолеты будут представлены только в стендовой части выставки.

Кроме заявления Пентагона, отмену полетов американских истребителей на выставке Aero India 2025 подтвердили в Lockheed Martin, компании — производителя этих самолетов.

Таким образом, на выставке в демонстрационных полетах будут принимать участие только российские истребители пятого поколения Су-57Э (экспортная модификация), что может повысить шансы для России заключить новый выгодный контракт с ВВС Индии.

До этого появилось видео крушения истребителя F-35 на авиабазе в США.

Инцидент произошел 28 января на авиабазе Эйлсон на Аляске — в результате пилот в срочном порядке катапультировался, а воздушное судно рухнуло рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома.

Ранее в Индии разбился истребитель МиГ-29.