Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия примет решение о покупке Су-57 после выставки Aero India 2025

Замминистра обороны Кумар: Индия оценивает возможности российского Су-57
close
Tingshu Wang/Reuters

Нью-Дели оценивает возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 и ждет его выступления в ходе полета на выставке Aero India 2025. Об этом ТАСС заявил заместитель министра обороны Индии Санджив Кумар.

Он подчеркнул, что решение о том, будет ли страна приобретать российские истребители, будут принимать представители индийских вооруженных сил.

7 февраля генеральный директор «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что госкомпания предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственных моделей.

По его словам, экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов индустрии и иностранных заказчиков. В частности,
утверждается, что это «единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам ПВО». Кроме того, Су-57 мало заметен для локаторов противника.

Ранее США отозвали свой новейший истребитель с выставки в Индии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами