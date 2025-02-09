Индия примет решение о покупке Су-57 после выставки Aero India 2025

Нью-Дели оценивает возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 и ждет его выступления в ходе полета на выставке Aero India 2025. Об этом ТАСС заявил заместитель министра обороны Индии Санджив Кумар.

Он подчеркнул, что решение о том, будет ли страна приобретать российские истребители, будут принимать представители индийских вооруженных сил.

7 февраля генеральный директор «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что госкомпания предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственных моделей.

По его словам, экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов индустрии и иностранных заказчиков. В частности,

утверждается, что это «единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам ПВО». Кроме того, Су-57 мало заметен для локаторов противника.

Ранее США отозвали свой новейший истребитель с выставки в Индии.