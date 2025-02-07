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Россия предложила Индии наладить поставку и производство истребителей Су-57Э

Рособоронэкспорт: Россия предложила производить Су-57Э в Индии
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Tingshu Wang/Reuters

»Рособоронэкспорт» предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственных моделей. Об этом заявил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, говорится на сайте «Ростех».

»«Рособоронэкспорт» предлагает всемерное развитие сотрудничества по проекту Су-57Э», — заявил он.

По его словам, экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов индустрии и иностранных заказчиков. В частности,
утверждается, что это «единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам ПВО». Кроме того, Су-57 мало заметен для локаторов противника.

По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи, который приводит «Ростех», Индия является давним стратегическим партнером России, который использует большое количество российской техники. Он подчеркнул, что российская сторона готова продолжить историю успешного сотрудничества стран.

До этого в Объединенные Арабские Эмираты доставили созданный российским «Уралвагонзаводом» (входит в госкорпорацию «Ростех») танк Т-90МС для демонстрации на международной выставке IDEX 2025. Т-90МС имеет всеракурсную многоуровневую защиту от обычных боеприпасов, управляемых артиллерийских снарядов, противотанковой управляемой ракеты и ручного противотанкового гранатомета.

Ранее в РФ завершили испытания противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М» с дистанционным управлением.

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