В Тайване сообщили о приближении к острову самолетов Китая

Тайвань сообщил о приближении к острову 14 самолетов и 6 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение 14 самолетов и 6 кораблей Китая. Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня в соцсети X.

По данным военного ведомства, самолеты пересекли срединную линию над Тайваньским проливом, разделяющую материковый Китай и остров.

«Девять самолетов пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зоны ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом», — говорится в сообщении.

Недавно китайский лидер Си Цзиньпин в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что Китай хочет верить, что Соединенные Штаты будут с осторожностью относиться к тайваньскому вопросу.

Трамп и Си Цзиньпин созвонились 17 января и обсудили множество тем, включая кризис на Украине и в Палестине. Кроме того, по словам американского политика, вместе с лидером КНР они поговорили о TikTok, торговле и усилиях по достижению мира.

Ранее Китай признал четыре компании США ненадежными за продажу оружия Тайваню.