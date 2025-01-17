Трамп рассказал о содержании разговора с председателем КНР

Трамп: США и Китай будут делать все для международного мира и безопасности

Избранный американский президент Дональд Трамп после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США и Китай будут делать все для международного мира и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского политика, вместе с Си они обсудили TikTok, торговлю и усилия по достижению мира.

17 января между Трампом и китайским лидером состоялся телефонный разговор.

Накануне авторитетный японский новостной портал Yahoo News Japan выдвинул гипотезу о том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может стремиться к созданию политического альянса с Москвой и Пекином. В статье предполагается, что будущая администрация Трампа намерена сформировать так называемый «Союз сильных», который будет направлен на укрепление экономических и оборонных связей с Китаем и Россией. Одновременно с этим, отмечает издание, военная поддержка Вашингтоном своих нынешних партнеров, в том числе Японии, может значительно сократиться в рамках этого нового геополитического курса.

Ранее стало известно возможное место встречи Путина и Трампа.