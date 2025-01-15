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Китай ввел ограничения против четырех компаний США

Китай признал четыре компании США ненадежными за продажу оружия Тайваню
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Global Look Press

Четыре американские компании попали в список ненадежных субъектов Китая за продажу вооружений Тайваню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

Отмечается, что в перечень внесли AEVEX Aerospace, Summit Technologies Inc, Pacific Rim Defense и LKD Aerospace.

В начале января Китай ввел запрет на экспорт продукции двойного назначения почти 30 оборонным компаниям США, десять из которых были признаны Пекином ненадежными. Отмечалось, что шаг китайских властей был направлен на поддержание национальной безопасности КНР, поскольку предприятия также продавали оружие Тайваню.

В декабре вводились аналогичные санкции против американских компаний Aerkomm, Hudson Technologies, Insitu, Oceaneering International, Raytheon Australia, Raytheon Canada и Saronic Technologies.

Ранее посол США в КНР рассказал о напряженном моменте между Пекином и Вашингтоном.

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