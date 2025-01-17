Трамп и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис и конфликт на Ближнем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили украинский кризис и палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер также выразил надежду, что США отнесутся с осторожностью к вопросу Тайваня. Он также добавил, что отношения Пекина и Вашингтона должны строиться исходя из взаимной выгоды, без конфликтов и конфронтации. Си Цзиньпин отметил, что стороны имеют общие интересы.

После телефонного разговора Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, американский лидер заявил, что США и Китай будут делать все для международного мира и безопасности.

Накануне авторитетный японский новостной портал Yahoo News Japan выдвинул гипотезу о том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может стремиться к созданию политического альянса с Москвой и Пекином.

Ранее в США раскрыли стратегию администрации Трампа в отношении Китая.