Си Цзиньпин в беседе с Трампом высказался о тайваньском вопросе

Си Цзиньпин: Китай надеется, что США будут осторожны в вопросе Тайваня

Китай хочет верить, что Соединенные Штаты будут с осторожностью относиться к тайваньскому вопросу. Об этом в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его цитирует РИА Новости.

«Тайваньский вопрос связан с национальным суверенитетом и территориальной целостностью КНР, Китай надеется, что Соединенные Штаты подойдут к нему осмотрительно», — сказал китайский лидер.

Трамп и Си Цзиньпин созвонились 17 января и обсудили множество тем, включая кризис на Украине и в Палестине. Кроме того, по словам американского политика, вместе с лидером КНР они поговорили о TikTok, торговле и усилиях по достижению мира.

До этого стало известно, что спецпредставитель китайского лидера Си Цзиньпина Хань Чжэн отправится в Вашингтон, где 20 января примет участие в инаугурации Трампа.

Ранее аналитик Игорь Юшков назвал условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе.