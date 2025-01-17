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Си Цзиньпин в беседе с Трампом высказался о тайваньском вопросе

Си Цзиньпин: Китай надеется, что США будут осторожны в вопросе Тайваня
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Damir Sagolj/Reuters

Китай хочет верить, что Соединенные Штаты будут с осторожностью относиться к тайваньскому вопросу. Об этом в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его цитирует РИА Новости.

«Тайваньский вопрос связан с национальным суверенитетом и территориальной целостностью КНР, Китай надеется, что Соединенные Штаты подойдут к нему осмотрительно», — сказал китайский лидер.

Трамп и Си Цзиньпин созвонились 17 января и обсудили множество тем, включая кризис на Украине и в Палестине. Кроме того, по словам американского политика, вместе с лидером КНР они поговорили о TikTok, торговле и усилиях по достижению мира.

До этого стало известно, что спецпредставитель китайского лидера Си Цзиньпина Хань Чжэн отправится в Вашингтон, где 20 января примет участие в инаугурации Трампа.

Ранее аналитик Игорь Юшков назвал условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе.

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