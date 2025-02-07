Для удержания Дзержинска формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) стянули восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Для удержания Дзержинска и других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад. Всего до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что среди украинских формирований для удержания города наиболее мотивированные и преданные бандеровскому режиму националистические группировки, в том числе — бригада «Азов (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)*», а также подразделения иностранных наемников.

Днем 7 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск.

В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ выстроили масштабные фортификационные сооружения в этом населенном пункте перед тем, как его взяли под контроль российские войска.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что занятие Дзержинска российскими войсками поможет защитить гражданское население Горловки от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В свою очередь советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что город был последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке.

Ранее стало известно, как ВС РФ «взяли в клещи» город Красноармейск.