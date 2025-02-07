Кимаковский: Дзержинск был одним из главных форпостов ВСУ перед Константиновкой

Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Дзержинск был ключевым пунктом для противника перед Константиновкой, которая представляет собой важный логистический узел и один из крупных оставшихся укрепрайонов ВСУ в Донбассе», — отметил Кимаковский.

Освобождение города также создает угрозу для украинских сил в районе Димитровки (Мирноград) к востоку от Красноармейска (Покровск), подчеркнул он.

Днем 7 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск.

По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

Ранее Зеленский уволил одного из генерал-лейтенантов ВСУ.