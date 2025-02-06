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В Госдуме сообщили о взятии ВС России в клещи Красноармейска

Депутат Госдумы Водолацкий: ВC России взяли в клещи Красноармейск в ДНР
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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли в клещи город Красноармейск (украинское название — Покровск), расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

«Мы сейчас взяли уже в клещи Красноармейск», — сказал он.

По словам парламентария, российские войска перерезают украинским подразделениям, которые находятся в населенном пункте, транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Вместе с тем он заявил, что для сбережения жизней военных ВС РФ избегают лобовых атак, используя особую тактику.

«Мы обходим Красноармейск с двух сторон, чтобы потом эти клещи замкнулись в кольцо и там образовался котел, а в дальнейшем он был освобожден», — уточнил политик.

6 февраля Водолацкий также сообщил, что командование ВСУ покинуло Красноармейск в полном составе. По его информации, на данный момент в городе остались только командиры рот и батальонов. Депутат добавил, что пункты управления украинской армии перенесли на приграничную территорию в Днепропетровскую область.

Ранее на Западе объяснили важность Красноармейска.

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