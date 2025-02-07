Занятие Дзержинска (украинское название — Торецк) российскими войсками поможет защитить гражданское население Горловки от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«В последние месяцы нацисты жестоко обращались с жителями Горловки, чтобы помешать освобождению Дзержинска. Каждый день они обстреливали гражданских, использовали кассетные снаряды и атаковали дронами пассажирский транспорт», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что контроль над городом — это лишь первый шаг к обеспечению безопасности Горловки.

Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, Дзержинск являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке.

Днем 7 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск.

По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

Ранее были названы потери ВСУ за пять месяцев боев за Дзержинск.