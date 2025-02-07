Киев выстроил масштабные фортификационные сооружения в Дзержинске Донецкой народной Республики перед тем, как его взяли под контроль российские войска. Об этом сообщило российское Министерство обороны.

В сообщении ведомства подчеркивается, что подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии, а также добровольческое формирование «Ветераны» группировки войск «Центр» освободили город, преодолев сложную систему укреплений.

По данным Минобороны, украинские силы превратили Дзержинск, крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации (население свыше 73,5 тысячи человек по состоянию на начало 2022 года, из них около 35 тысяч – непосредственно в самом Дзержинске), в оборонительный узел с разветвленной сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание было оборудовано как долговременная огневая точка, при этом ВСУ использовали в обороне также местные терриконы и шахты, расположенные в северной и западной частях города.

7 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, Дзержинск был последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке.

Ранее Минобороны оценило продвижение армии России при освобождении Дзержинска.