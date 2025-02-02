В украинской армии не верят в возможность перемирия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вероятность прекращения огня составляет всего 30%. Потому что ситуация на фронте не указывает на перемирие. Все очень сложно», — сказал один из солдат ВСУ.

Другой украинский военный в разговоре с CNN отметил, что Россия занимает территории.

Накануне Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало. Спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог рассказал Fox News, что команда Трампа подготовила «надежный план» по завершению украинского конфликта. В Вашингтоне при этом хотят надавить не только на Москву, но и на Киев.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что готов к переговорам по Украине, в том числе с США.

Ранее в США сделали откровенное признание о Путине.