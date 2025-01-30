Полковник Уилкерсон: США убедили Путина в том, что им нельзя доверять

Соединенные Штаты убедили российского лидера Владимира Путина в том, что им нельзя доверять. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Dialogue Works выступил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы — лгуны», — сказал он.

Полковник также раскритиковал действия НАТО в конфликте на Украине и призвал отстранить Владимира Зеленского от власти, чтобы как можно скорее начать мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева.

До этого российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что посылал сигналы экс-президенту США Джо Байдену по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, если у западных спонсоров Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень простой. Путин также рассказал, что когда-то посылал и Байдену «соответствующие сигналы» по урегулированию конфликта.

Ранее в Госдуме заверили, что США ответят за возможную подготовку покушения на Путина.