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В США сделали откровенное признание о Путине

Полковник Уилкерсон: США убедили Путина в том, что им нельзя доверять
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Соединенные Штаты убедили российского лидера Владимира Путина в том, что им нельзя доверять. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Dialogue Works выступил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы — лгуны», — сказал он.

Полковник также раскритиковал действия НАТО в конфликте на Украине и призвал отстранить Владимира Зеленского от власти, чтобы как можно скорее начать мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева.

До этого российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что посылал сигналы экс-президенту США Джо Байдену по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, если у западных спонсоров Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень простой. Путин также рассказал, что когда-то посылал и Байдену «соответствующие сигналы» по урегулированию конфликта.

Ранее в Госдуме заверили, что США ответят за возможную подготовку покушения на Путина.

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