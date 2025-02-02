В Харькове произошли взрывы

В Харькове на востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».

Подробности не приводятся.

В настоящее время в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях Украины действует воздушная тревога.

Вечером 1 февраля сообщалось, что в городе Ровно на западе Украины произошел взрыв в здании ТЦК. По данным полиции, пострадали шесть человек, еще один получил несовместимые с жизнью травмы.

Утром 1 февраля украинский телеканал «Новости.Live» сообщил, что в трех регионах страны произошли взрывы. Речь идет о Киевской, Полтавской и Харьковской областях. В тот момент на их территории действовал режим воздушной тревоги.

Как рассказали очевидцы, российские военнослужащие нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. После этого энергетическая компания «Укрэнерго» заявила об аварийных отключениях света в пяти регионах страны.

Ранее ВС РФ нанесли удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины.