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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
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Shutterstock

В Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В Сумской области предупреждение об угрозе с воздуха начало действовать в 22:24 мск, в Черниговской — в 23:25, в Полтавской — в 23:34, в Харьковской — в 23:49.

Утром 1 февраля украинский телеканал «Новости.Live» сообщил, что в трех регионах страны произошли взрывы. Речь идет о Киевской, Полтавской и Харьковской областях. В тот момент на их территории действовал режим воздушной тревоги.

Как рассказали очевидцы, военнослужащие ВС РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. После этого энергетическая компания «Укрэнерго» заявила об аварийных отключениях света в пяти регионах страны.

Электроснабжение было приостановлено в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. То же самое произошло на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой народной республики.

Ранее ВС РФ нанесли удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины.

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