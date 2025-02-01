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В трех областях Украины прогремели взрывы

В Киевской, Полтавской и Харьковской областях прозвучали взрывы
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Киевской, Полтавской и Харьковской областях прозвучали взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости.Live».

«На Киевщине и Полтавщине звучат взрывы. <...> В Харькове была слышна серия взрывов», — говорится в сообщении.

До этого назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области.

По его словам, несколько населенных пунктов подверглись ударам, также поступили данные о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Федоров подчеркнул, что мирные жители не пострадали.

1 февраля украинское издание «Страна.ua» писало, что в одесской гостинице «Бристоль», где находились иностранные наемники, произошел взрыв. По информации издания, в Одесской области действует сигнал воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска поразили четыре бригады ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

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