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Очевидцы сообщили о массированных ударах российских войск по объектам Украины

SHOT: ВС РФ наносят удар по военным и энергетическим объектам Украины
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы России наносят массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на слова очевидцев.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской и Одесской областях республики.

По предварительным данным, ведется удар по военному аэродрому Васильков в Киевской области. Также зафиксированы прилеты в районе военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области, где производят и ремонтируют беспилотники.

В Полтавской области удар пришелся по энергетической инфраструктуре в Миргородском районе. Кроме того, аварийные отключения света начались в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

До этого назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части региона.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска поразили четыре бригады ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

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