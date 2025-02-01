ВС РФ нанесли удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины

В ночь на 1 февраля Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.

Сегодня SHOT со ссылкой на слова очевидцев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины. По данным канала, удары велись по военному аэродрому Васильков в Киевской области. Также зафиксированы прилеты в районе военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области, где производят и ремонтируют беспилотники.

На всей территории Украины 1 февраля была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской и Одесской областях республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска поразили четыре бригады ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.