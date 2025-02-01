На западе Украины прогремел взрыв в военкомате, есть пострадавшие

В городе Ровно на западе Украины произошел взрыв в здании ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата), пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Согласно информации газеты, в здании военкомата выбило окна. Туда направляются машины скорой помощи. Движение вокруг перекрыто.

По данным полиции, взрыв произошел около 16:15 (17:15 мск) внутри военкомата. При этом пострадали шесть человек, еще один получил несовместимые с жизнью травмы.

До этого в городе Пирятин Полтавской области Украины произошло вооруженное нападение на сотрудника Полтавского районного военкомата, который сопровождал группу военнообязанных к месту прохождения службы в 199-м учебном центре. Инцидент произошел на автозаправочной станции. Неизвестный мужчина в балаклаве с охотничьим ружьем попытался завладеть оружием военнослужащего, и, получив отказ, открыл огонь. После нападения он завладел автоматом сотрудника военкомата и сбежал вместе с одним из мобилизованных.

Ранее сотрудники ТЦК задержали наместника монастыря УПЦ.