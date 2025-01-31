Rheinmetall прокомментировала взрыв на заводе в Испании

Rheinmetall: взрыв на заводе в Испании не является терактом

Rheinmetall прокомментировала взрыв, произошедший на одном из пороховых складов фабрики боеприпасов в испанской провинции Мурсия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель концерна Оливер Хоффманн подчеркнул, что Rheinmetall на данный момент не видит признаков, которые указывали бы на то, что произошедшее является терактом.

До этого сообщалось, что принадлежащий немецкой компании Rheinmetall завод в испанской провинции Мурсия, на котором произошел взрыв, является крупным поставщиком оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Известно, что ранения получили шесть сотрудников предприятия, один из них находится в тяжелом состоянии.

Недавно заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай обвинил Россию в покушении на Армина Паппергера — главу Rheinmetall. По словам представителя НАТО, для подобных целей в России вербуют «преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь или мигрантов».

Сам Паппергер прокомментировал эти слухи заявлением о том, что Россия «не очень довольна» компанией Rheinmetall, поскольку она помогает Украине.

Ранее Rheinmetall получил крупный заказ от минобороны Германии.