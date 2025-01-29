Глава Rheinmetall прокомментировал заявление о «покушении» со стороны России

Глава Rheinmetall Паппергер отреагировал на заявление о покушении со стороны РФ

Глава крупнейшего в Европе производителя оружия, немецкого предприятия Rheinmetall, Армин Паппергер прокомментировал заявления о якобы имевшем место «покушении» на его жизнь со стороны России. Его слова передает BNS.

Он заявил, что Россия «не очень довольна», что Rheinmetall помогает Украине и странам Запада в вопросах обороны.

«Я думаю, что вполне понятно, что такие страны как Россия не очень довольны тем, что мы, как крупнейший в мире производитель крупнокалиберных боеприпасов, очень помогаем западным странам в плане обороны», — сказал Паппергер.

Он также заверил, что в настоящее время полиция заботится о его безопасности.

Накануне заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай обвинил Россию в покушении на Армина Паппергера. По словам представителя НАТО, для подобных целей в России вербуют «преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь или мигрантов». Таким образом, по мнению Аппатурая, российские власти хотят подорвать военную помощь Украине .

Ранее в Госдуме заверили, что США ответят за возможную подготовку покушения на Путина.