Rheinmetall получил крупный заказ от минобороны Германии

Rheinmetall произведет для бундесвера 568 грузовиков более чем за €330 млн

Германский оборонный концерн Rheinmetall получил от минобороны ФРГ заказ на производство 568 военных грузовиков стоимостью более €330 млн. Об этом сообщается в заявлении предприятия.

В заказ входят 349 грузовых автомобилей разной грузоподъемности, которые концерн должен поставить в 2026 году. Также до ноября 2025 года Rheinmetall планирует предоставить 219 грузовиков со сменным кузовом.

В начале января Rheinmetall передал украинской армии первую боевую машину пехоты (БМП) Lynx KF41.

В 2024 году концерн и украинские власти заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве и начали переговоры о создании совместного предприятия по производству артиллерийских боеприпасов и выпуску БМП Lynx на Украине.

19 декабря 2924 года сообщалось, что Rheinmetall получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3.

Ранее в Германии призвали предоставить Украине «сильные гарантии безопасности».