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В НАТО обвинили Россию в покушении на главу Rheinmetall

В НАТО впервые публично обвинили Россию в подготовке убийства главы Rheinmetall
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Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

В НАТО впервые публично обвинили Россию в подготовке убийства главы крупнейшего в Европе производителя оружия, немецкой Rheinmetall, Армина Паппергера. Соответствующее заявление сделал заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай, пишет издание Politico.

По словам представителя НАТО, для подобных целей в России вербуют «преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь или мигрантов». Таким образом российские власти хотят подорвать военную помощь Украине, отметил Аппатурай.

11 июля 2024 года телеканал CNN сообщил, что американские и немецкие спецслужбы предотвратили покушение на гендиректора Rheinmetall, которое планировала Россия. В подготовке покушения обвиняют российские спецслужбы, которые якобы запланировали серию нападений на глав компаний военно-промышленного комплекса, поставляющих оружие Украине.

В российском посольстве в ФРГ в ответ на это заявили, что в Германии продолжают нагнетать антироссийскую истерию.

Компания Rheinmetall занимается производством военной техники, в том числе для дальнейшей передачи Украине. Недавно концерн отправил Киеву первую боевую машину пехоты (БМП) Lynx KF41.

Ранее сообщалось, что Германия планирует поставить Украине 20 тяжелых БМП Marder.

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